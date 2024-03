Depósitos a prazo no valor mais alto de quase oito anos

No final de fevereiro de 2024, o `stock` de depósitos de clientes particulares era de 181.400 milhões de euros, mais 2% face a fevereiro de 2023 (3.500 milhões de euros) e mais 0,5% do que em janeiro (quase 900 milhões de euros).

Os depósitos a prazo atingiram em fevereiro 100.704 milhões de euros, um aumento de 13.000 milhões de euros face a fevereiro de 2023 e 1.400 milhões de euros em relação a janeiro, o que significa que houve uma redução nos depósitos à ordem, provavelmente relacionado com a melhoria da remuneração paga pelos bancos que levou os clientes a aplicarem o dinheiro em depósitos a prazo.

Em janeiro, a remuneração dos novos depósitos a prazo dos particulares foi de 2,9%, acima dos 0,56% de janeiro de 2023, mas já abaixo dos 3,08% de dezembro de 2023, na primeira redução em cadeia desde setembro de 2022.

A taxa de variação anual dos depósitos de particulares em fevereiro foi de 2% (taxa positiva pelo segundo mês consecutivo), acima da taxa de 1,3% do conjunto da zona euro.

Já o `stock` de depósitos das empresas nos bancos residentes totalizava, no final de fevereiro, 62.800 milhões de euros, menos 1,9% (menos 1.230 milhões) do que em fevereiro de 2023 e mais 0,42% (mais 300 milhões de euros) do que em janeiro de 2024.