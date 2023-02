"Descida impressionante". Medina anuncia redução da dívida para níveis pré-troika e pré-pandemia

“A dívida pública em Portugal irá reduzir-se para 113,8% do Produto [Interno Bruto] em 2022. Este é um valor que recua para níveis pré-pandemia e já ainda para níveis pré-troika”, declarou o ministro.





“É uma descida impressionante de quase 12 pontos percentuais dos 125,4% que tinham sido registados em 2021 e é o menor valor desde 2010”. Para Medina, este é “um importantíssimo resultado”.





“Em primeiro lugar, porque alarga as nossas margens de atuação no presente. Em segundo, porque assegura uma maior sustentabilidade do nosso modelo social”, frisou.

O ministro das Finanças considera ainda que o crescimento da economia portuguesa superou todas as expectativas. “Foi o maior crescimento em 35 anos e quase o dobro do registado na zona euro. Estes resultados superaram todas as expetativas”, afirmou.“Recordo que, quando apresentámos aqui o Orçamento do Estado para 2022, a projeção do Governo era de 4,9%, e aí fomos apelidados de otimistas. Em outubro, apresentámos uma revisão desta previsão para 6,5% e a adjetivação repetiu-se.

O ministro das Finanças aproveitou a ocasião para garantir que a bonificação dos juros vai abranger todos os créditos à habitação, mesmo os realizados antes de 2018.





Fernando Medina explicou que vão poder usufruir do apoio do Estado todas as famílias com rendimentos até ao sexto escalão de IRS e com crédito abaixo dos 200 mil euros.

“Esta medida aplicar-se-á a todos os contratos: não só àqueles para o qual a aplicação deste teste dos 3% era obrigatória a partir de 2018, mas também àqueles que reportam ao regime de 2011”, elucidou.“E para todos os contratos que sejam anteriores a 2011, isto é, que beneficiam de dedução fiscal em sede de IRS,, seja da bonificação em sede de IRS, seja do novo apoio que é neste momento atribuído”.