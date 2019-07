Desemprego atinge valor mais baixo dos últimos 27 anos

RTP24 Jul, 2019, 09:46 / atualizado em 24 Jul, 2019, 09:47 | Economia

Se forem considerados os números no território continental, o desemprego desce para as 280 mil pessoas, o valor mais baixo em, pelo menos, 30 anos.



Os dados divulgados hoje pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional mostram que, em junho, o número de desempregados registados desceu em todas as regiões do país.



Na região Centro, Alentejo e Lisboa e Vale do Tejo, o desemprego alcançou os níveis mais baixos de que há registo. No Norte, o desemprego recuou para o patamar mais baixo em 17 anos, sendo que o desemprego registado no Algarve está em níveis comparáveis aos observados no início dos anos 2000.



Também o desemprego jovem baixou para as 27 mil pessoas, menos 4 000 que no mesmo período do ano passado.



Já no desemprego de longa duração, estavam inscritas 135 mil pessoas, ou seja, menos 28 mil desempregados.



Junho foi também o mês em que se alcançou a mais elevada taxa de cobertura de desempregados em medidas ativas de emprego e formação profissional, em mais de 20 anos.







Os números divulgados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional foram aproveitados pelo Governo para emitir uma nota de imprensa em que se congratula com os números da legislatura.





De acordo com o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, “o desemprego registado desceu 46,3%, no correspondente a menos 256,9 mil pessoas, com descidas de 60,0% do desemprego jovem (-41,5 mil) e de 48,1% do desemprego de longa duração (125,2 mil)”, o que para o Governo significa “o bom desempenho da economia, o dinamismo do mercado de trabalho e a execução das políticas ativas de emprego”.