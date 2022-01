Desemprego. Número de inscritos no IEFP sobe após oito meses a cair

Foi um aumento ligeiro, cerca de 0,6% no espaço de um mês, mas o Ministério das Finanças afirma que é habitual nesta altura do ano e que se isso verifica há mais de uma década.



No final de dezembro havia perto de 348 mil pessoas sem trabalho inscritas no IEFP. No entanto, na comparação com o ano anterior foi registada uma quebra de 13,5%, ou seja, menos 51 mil desempregados inscritos nos centros de emprego.