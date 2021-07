Desemprego recuou. Algarve apresenta maior queda

São menos cerca de 24 mil face a maio e menos quase 29 mil face a Junho do ano passado.



Foi o mês em mais de um ano em que o número de desempregados ficou abaixo dos 400 mil.



O Algarve foi a região do país com a queda mais acentuada do desemprego - um fenómeno que se explica com a retoma do turismo, embora muito abaixo ainda dos níveis anteriores à pandemia.