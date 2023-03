Desemprego registado baixa 8,3% para "2.º valor mais baixo de sempre" em fevereiro

Em cadeia, entre janeiro e dezembro, registou-se uma descida de 6.442 pessoas, representando um decréscimo de 2,0%, refere a tutela com base em números do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Segundo acrescenta, o desemprego jovem registado "foi igualmente o segundo valor mais baixo, nesse mês, desde que há registo, com uma diminuição de -4,5% (-1.660 jovens) face a fevereiro de 2022 e uma descida em cadeia de -1,5%".

"Em fevereiro havia 34.854 jovens em situação de desemprego e a percentagem do desemprego jovem face à do desemprego total foi de 11%", detalha.

Segundo o IEFP, o total de 315.645 desempregados registados em fevereiro nos serviços de emprego do continente e regiões autónomas representa 66,3% de um total de 475.944 pedidos de emprego.