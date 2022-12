Despacho das Finanças. Empresas públicas devem aumentar salários em 5,1%

O Ministério das Finanças anunciou esta sexta-feira ter dado orientações às empresas do sector público empresarial para avançarem, no próximo ano, com aumentos da massa salarial em linha com o que ficou estabelecido no Acordo de Rendimentos e Competitividade. O aumento será de 5,1 por cento.