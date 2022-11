Despedimentos nas grandes tecnológicas já atingiram mais de 135 mil pessoas

A Meta, dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, lidera a lista de demissões, ao dispensar cerca de 11 mil pessoas.



A Amazon vai despedir dez mil funcionários.



Por sua vez, o Twitter vai descartar metade dos 7500 trabalhadores da rede social.



Estas empresas justificam os despedimentos com as quebras nas receitas.



A contrariar esta tendência, a rede social chinesa TikTok está a contratar cerca de três mil pessoas.