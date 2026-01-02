Deterioração da atividade fabril da zona euro agrava-se em dezembro

Num comunicado hoje divulgado, a S&P Global recorda que o índice PMI da indústria transformadora se tinha cifrado em 49,6 pontos em novembro.

Um resultado do índice PMI acima de 50 pontos indica expansão da atividade no setor, enquanto uma leitura inferior a esse limite implica contração.

Com o resultado do último mês de 2025, o setor da indústria transformadora da zona euro esteve em recessão quase continuamente desde meados de 2022 e, embora 2025 se perfilasse como o ano em que a economia fabril se poderia recuperar e a desaceleração atenuar-se consideravelmente, "não conseguiu transformar-se numa trajetória de crescimento sustentável".

"A procura de produtos manufaturados da zona do euro está a desacelerar novamente", comentou Cyrus de la Rubia, economista-chefe do Hamburg Commercial Bank, para quem "não é surpreendente que as empresas continuem a cortar pessoal neste ambiente".

Em dezembro, o desempenho industrial piorou em várias economias-chave da zona do euro, incluindo a Alemanha (47 pontos), com a pior leitura em dez meses; Itália (47,9 pontos), em mínimos de nove meses; e Espanha (49,6 pontos), um mínimo em oito meses.

Por sua vez, os Países Baixos (51,1 pontos) registaram o mínimo em sete meses; enquanto França (50,7 pontos) atingiu um máximo em 42 meses.

"As empresas não parecem capazes nem dispostas a gerar impulso para o próximo ano, mas agem com cautela, o que prejudica a economia", advertiu De la Rubia.

No entanto, o economista aponta que para 2026 há esperança de que o programa de estímulo económico da Alemanha e o aumento dos gastos com defesa em toda a Europa deem um novo impulso à indústria, o que impulsionou a confiança das empresas.