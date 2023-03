Dezenas de alimentos vão ficar isentos de IVA nos próximos meses

O Governo já terá chegado a acordo com as empresas de distribuição quanto aos bens que deverão ter os preços reduzidos.





Foi pelo menos o que adiantou na última noite o antigo presidente do PSD Luís Marques Mendes, durante o seu espaço de comentário na SIC.A lista que está a ser definida entre o governo, os produtores e as empresas de distribuição deverá ser conhecida nos próximos dias. Marques Mendes revelou alguns dos alimentos em causa., identifica apenas os grupos alimentares saudáveis que devem ser abrangidos pela medida: frutas, legumes, cereais e laticínios são alguns dos exemplos.Um dos produtos que vai integrar o cabaz é o leite, adianta o jornal.Quanto às carnes, são indicadas diferenças no valor nutricional das brancas face às vermelhas. Na fruta, há distinções entre a fruta da época e a importada.