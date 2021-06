Dirigentes públicos da UE vão ter programa de intercâmbio em 2022

A governante avançou, em entrevista à Lusa, que o programa de intercâmbio de dirigentes vai ser apresentado na reunião informal de ministros da Administração Pública da União Europeia (UE) que se realiza na terça-feira, em Lisboa, no âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da UE.

No encontro, que se realiza sete anos depois da última reunião informal de ministros da Administração Pública da UE, será anunciado o "lançamento de um programa de intercâmbio de dirigentes intermédios das administrações públicas da UE", um projeto "inspirado na ideia de Erasmus", disse Alexandra Leitão.

O projeto piloto arranca no início do próximo ano "com a Espanha, a Eslovénia, que terá a presidência da UE no próximo semestre, a França, a Bélgica e nós próprios", acrescentou a ministra.

O objetivo, segundo indicou, é que este programa de intercâmbio de dirigentes seja mais tarde "escalado para todos os Estados da UE".

O programa "integra-se muito numa ideia de fomentar as lideranças na Administração Pública, sem prejuízo de outros programas que se façam ao nível dos trabalhadores", tendo em vista a partilha de boas práticas entre os serviços públicos dentro do espaço comunitário, afirmou.

Segundo explicou a governante, em Portugal o programa vai ser gerido e organizado pelo Instituto Nacional de Administração (INA) e abranger "qualquer direção, de qualquer serviço da administração pública".

Alexandra Leitão avançou que o programa de intercâmbio será "voluntário" e "totalmente gratuito" para todos os dirigentes que quiserem aderir e terá uma duração "razoavelmente curta" que poderá ser "mensal ou bimensal".

Os dirigentes "mantêm a remuneração e as despesas inerentes à circunstância de estarem fora" do país, acrescentou a ministra.

Este projeto "cruza duas coisas importantes: por um lado, a formação de lideranças e, por outro, a ideia de uma Administração Pública transversal à União Europeia", realçou Alexandra Leitão.

Além do programa de intercâmbio de dirigentes, a presidência portuguesa da UE vai apresentar na reunião de terça-feira "um guia que se prende com a proteção dos direitos humanos nos serviços públicos".

"É como se fosse uma `checklist` com aspetos que têm de ser cumpridos nos serviços públicos para proteger os direitos humanos, como por exemplo garantir a inclusão nos serviços digitais, garantir que ninguém fica excluído da utilização de um serviço porque não tem literacia digital ou porque não tem acesso a ferramentas que lhe permitem usar o digital", explicou.

Os ministros da Administração Pública da UE vão ainda receber da presidência portuguesa um "conjunto de documentos" elaborados pelos vários serviços públicos que tem o propósito de "apoiar dirigentes e trabalhadores da Administração Pública durante a pandemia e de acordo com os novos modelos organizacionais que se foram desenvolvendo durante a pandemia, designadamente o teletrabalho", referiu Alexandra Leitão.

"É dar a conhecer aos nossos parceiros ministros da Administração Pública da UE aquilo que foi desenvolvido pelos serviços da administração pública portuguesa ao longo do último ano e neste contexto especial", disse a ministra, que considerou "inevitável" que a covid-19 seja assunto em todas as conferências de ministros.

Outro dos assuntos a abordar pelos ministros será a estratégia europeia de interoperabilidade, um tema "muito importante para a plena realização da cidadania europeia", considerou a governante.