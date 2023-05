Disponíveis novos apoios a agricultores. Ministra admite que seca é preocupante

No total, são 180 milhões de euros do Orçamento do Estado para ajudar a reduzir a estabilizar o preço dos bens alimentares.



Entrevistada esta segunda-feira no Bom Dia Portugal, a ministra da Agricultura garantiu que ficará também disponível um novo apoio para o gasóleo e eletricidade.



Maria do Céu Antunes admitiu ainda que a situação de seca é preocupante, mas assegura que as campanhas agrícolas não estão em risco.