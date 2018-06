Dívida de toda a economia portuguesa volta a aumentar

Em abril, o endividamento do setor não financeiro aumentou 4.600 mil milhões de euros em relação ao mês anterior.



O Banco de Portugal revelou que o setor público é responsável pela quase totalidade deste aumento.



O endividamento do Estado cresceu 4.500 milhões de euros, devido sobretudo às emissões de dívida realizadas em Abril. Só nesse mês o tesouro português angariou no mercado cerca de três mil milhões de euros.



Ainda assim, o peso da dívida em relação à riqueza criada no país deve ter diminuído porque a economia está a crescer.