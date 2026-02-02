Dívida pública cai para 89,7% em 2025 - BdP

No Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), o executivo previa que o peso da dívida pública no PIB se iria fixar em 90,2% no ano passado, mas acabou por ficar já abaixo dos 90%, de acordo com o BdP.

É uma redução de 3,9 pontos percentuais relativamente ao valor registado no final de 2024, segundo os cálculos do banco central, considerando a estimativa do PIB para 2025.

Por outro lado, em termos absolutos, a dívida pública, na ótica de Maastricht, totalizava 274,8 mil milhões de euros em dezembro de 2025, mais 3,9 mil milhões de euros do que no final de 2024.

Esta variação "refletiu, sobretudo, o aumento dos certificados de aforro (+5,4 mil milhões de euros) e dos títulos de dívida de longo prazo (+4,0 mil milhões de euros)", explica o BdP, enquanto, no sentido inverso, os empréstimos reduziram-se 3,5 mil milhões de euros.

A diminuição dos empréstimos foi "justificada essencialmente pelos reembolsos de 2,5 mil milhões de euros ao Mecanismo Europeu de Estabilização Financeira (MEEF) e de 1,5 mil milhões de euros ao Fundo Europeu de Estabilidade Financeira (FEEF)".

Para este ano, o Governo inscreveu no OE2026 a previsão de um rácio da dívida pública de 87,8% do PIB. Este valor continua, ainda assim, acima das metas estabelecidas nas regras orçamentais da União Europeia, que determinam que o peso da dívida pública deve ficar abaixo de 60% do PIB.