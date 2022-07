Dora Simões preside até 2025 à Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes

Em comunicado, a CVRVV informa ainda que Celeste do Patrocínio vai presidir ao Conselho Geral.

Dora Simões é natural do Porto e licenciada em English for International Business pela University of Central Lancashire, no Reino Unido, e conta com um percurso profissional de mais de 25 anos em que se destacam funções de relevo no setor dos vinhos, desde gestão de Marketing na Europa Central da Ernest & Julio Gallo Winery, à Direção-Geral da ViniPortugal ou a Presidência da Direção da Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA), onde lançou e desenvolveu o Plano de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo (PSVA), descreve a nota de imprensa.

Com a eleição hoje verificada, assinala o documento, a CVRVV passa a deter, pela primeira vez, duas mulheres na liderança da região, numa instituição em que historicamente a direção dos Departamentos já é maioritariamente assumida no feminino.

Citada pelo comunicado, Dora Simões afirmou ser "um enorme orgulho e uma grande responsabilidade assumir a liderança de uma região que se posiciona com diferenciação pela qualidade e que tem sido um exemplo a nível nacional e na promoção da marca Vinho Verde em mais de uma centena de mercados externos".

"Esta direção tem como missão manter esse crescimento nas exportações e no mercado nacional, reforçando o papel pioneiro que a CVRVV tem tido no desenvolvimento de ferramentas de apoio aos viticultores, na promoção do trabalho de produtores e engarrafadores e no aumento da base de consumidores dos vinhos desta Região única no mundo", destacou.