Duas reuniões para tentar travar a greve dos motoristas

Mário Aleixo - RTP05 Ago, 2019, 06:20 / atualizado em 05 Ago, 2019, 07:38 | Economia

Travar a greve de dia 12 é o objectivo das duas reuniões marcadas para esta segunda-feira com as partes interessadas | Carlos Barroso - Lusa

Durante a manhã desta segunda-feira, o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas estará no Ministério das Infraestruturas a apresentar as suas propostas ao Governo.



Uma informação confirmada na última noite, à Antena 1, pelo assessor jurídico do sindicato, Pedro Pardal Henriques. A reunião terá sido pedida por este responsável e pelo Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias.



Um encontro que não contará com a ANTRAM - Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias.



A estrutura patronal estará numa reunião marcada para as 15h00 no Ministério das Infraestruturas. Neste encontro estarão representantes da Fectrans para negociar o contrato coletivo de trabalho.



A Antena 1 ouviu o porta-voz da ANTRAM, André Matias de Almeida.



Marques Mendes recomenda ponderação

André Matias de Almeida diz que, em qualquer caso, só estaria presente na reunião se os sindicatos levantassem o pré-aviso de greve, condição essencial para negociarem.O antigo líder do PSD Luís Marques Mendes disse na última noite, na estação de televisão SIC, que o Governo tem tudo preparado para fazer um exercício de autoridade.O social-democrata defendeu ainda que os camionistas deveriam recuar e desconvocar a greve marcada para o dia 12 deste mês.A greve convocada pelo SNMMP e pelo Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) ameaça o abastecimento de combustíveis e de outras mercadorias.O Governo terá de fixar os serviços mínimos para a greve, depois de as propostas dos sindicatos e da ANTRAM terem divergido entre os 25 e os 70 por cento, bem como sobre se incluem trabalho suplementar e operações de cargas e descargas.A última greve do SNMMP, iniciada a 15 de abril, levou à falta de combustíveis em vários postos de abastecimento em todo o país, tendo o Governo acabado por decretar uma requisição civil e convidar as partes a sentarem-se à mesa das negociações.