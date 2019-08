"Última oportunidade" para travar a greve de motoristas

Foto: Tiago Petinga - Lusa

O primeiro-ministro disse esta sexta-feira que será a derradeira oportunidade para travar a paralisação com início previsto a 12 de agosto.O primeiro-ministro garante que, se não houver acordo, o Executivo tudo fará para minimizar o impacto da greve.



"Eu queria aqui, mais uma vez, fazer um apelo às partes para que na próxima segunda-feira possa haver um entendimento nesse esforço negocial, que como sempre deve prevalecer", afirmou António Costa.



Na manhã de segunda-feira, o Ministério das Infraestruturas e Habitação receberá o Sindicato Independente dos Motoristas de Matérias Perigosas e o Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias - as estruturas que convocaram a greve e pediram a reunião.



À tarde será a vez da ANTRAM e da Fectrans. Serão discutidos os progressos feitos na revisão do contrato coletivo de trabalho, que está a ser renegociado há semanas entre a associação de transportadoras e a federação de sindicatos afetos à CGTP.



O que resultar da reunião da manhã poderá ser levado pelo Governo para a reunião da tarde com os representantes dos patrões.