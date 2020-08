Economia polaca recua 7,9% no 2.º trimestre, a maior contração desde o fim do comunismo

Segundo dados preliminares do instituto nacional de estatística polaco (GUS), a crise gerada pela pandemia da covid-19 e as medidas do Governo contra a sua propagação em Varsóvia atingiu a maior economia da Europa de Leste.

No 1.º trimestre, o PIB polaco caiu 0,4% em comparação com o trimestre anterior e aumentou 1,6% em comparação com o mesmo período de 2019.

A contração da economia polaca é claramente menor do que a média dos países da União Europeia (UE), que se situou em 11,9% no segundo trimestre.

O Governo polaco estima que a economia nacional irá registar uma contração de 4,6% este ano, para recuperar uma percentagem semelhante no próximo ano.

"No final do próximo ano estaremos no mesmo lugar", disse recentemente o ministro das Finanças polaco, Tadeusz Koscinski.

As previsões do ministério das Finanças polaco são semelhantes às da Comissão Europeia (-4,6% em 2020 e 4,3% em 2021) e ligeiramente mais otimistas do que as do Banco Central polaco (-5,4% em 2020 e 4,9% em 2021).

O PIB da Polónia aumentou 4% em 2019, depois de ter aumentado 5,1% no ano anterior, de acordo com dados do GUS.

Os dados finais do PIB polaco para o segundo trimestre serão publicados em 31 de agosto.