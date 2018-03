Economia portuguesa dá sinais de abrandamento

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, no primeiro mês do ano houve uma desaceleração do consumo das famílias e do investimento das empresas.



Em 2017 a economia portuguesa cresceu 2,7 por cento, o valor mais alto desde o ano 2000.



O governo e as instituições internacionais prevêem um abrandamento, com o executivo a calcular que o crescimento este ano abrande para 2,2 por cento.