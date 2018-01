EDP. António Mexia avança para novo mandato

Lusa09 Jan, 2018, 07:25 / atualizado em 09 Jan, 2018, 13:26 | Economia

Segundo o mesmo comunicado, que se refere ao ponto 9 da ordem de trabalhos da Assembleia Geral de acionistas para a eleição do Conselho de Administração Executivo da EDP para o triénio 2018-2020, a realizar a 5 de abril, foram ainda propostos como membros João Manso Neto, António Fernando Melo Martins da Costa, João Manuel Marques da Cruz, Miguel Stilwell de Andrade, Miguel Nuno Ferreira Setas e Rui Lopes Teixeira, bem como Maria Teresa Isabel Pereira e Vera Pinto Pereira.



O mandato dos atuais membros do Conselho de Administração Executivo da EDP terminou em 31 de dezembro Luís Amado deverá ser o próximo presidente do Conselho Geral e de Supervisão da EDP



Luís Amado, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, é o nome proposto para presidente do Conselho Geral e de Supervisão da EDP - Energias de Portugal. O cargo tinha sido até agora ocupado pelo ex-ministro das Finanças Eduardo Catroga.



Foram também propostos como membros para o triénio 2018-20 deste órgão Maria Celeste Cardona, Ilídio de Pinho, Braga de Macedo e Vasco Rocha Vieira, não sendo ainda identificados os representantes de todos os principais acionistas, como a China Three Gorges.



O mandato dos atuais membros do Conselho Geral e de Supervisão da EDP terminou em 31 de dezembro, continuando em gestão até à assembleia-geral anual de acionistas, que se realiza em 5 de abril.



O documento divulgado na segunda-feira à noite na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o novo Conselho de Administração Executivo, que deverá aumentar de oito para nove elementos para cumprir a quota de 20% de mulheres nos órgãos de administração, tem dois nomes novos - Maria Teresa Isabel Pereira e Vera Pinto Pereira -, um deles em substituição de Nuno Alves.



Nuno Alves, até aqui administrador financeiro da EDP, chegou à elétrica há 12 anos, tendo sido a escolha de António Mexia para assumir a pasta financeira do grupo, substituindo então Rui Horta e Costa naquele cargo.



"Considero que é o momento certo para me dedicar a projetos pessoais. Esta é uma decisão bem ponderada e há muito equacionada", disse Nuno Alves, que em dezembro de 2016 já tinha deixado as funções executivas que também detinha na EDP Renováveis.



Na mesma nota enviada à Lusa, o administrador financeiro da EDP despede-se com "sensação de dever cumprido [...] ao fim de 12 anos do Conselho de Administração Executivo da EDP", referindo que "foi um privilégio ter feito parte de uma equipa de enorme profissionalismo e dedicação liderada por António Mexia", a quem deixa "uma especial palavra de agradecimento e amizade".



De resto, Mexia vai continuar a ter a mesma equipa, nomeadamente João Manso Neto, presidente da EDP Renováveis, Miguel Stilwell de Andrade, presidente da EDP Comercial, Miguel Setas, presidente da EDP Brasil.