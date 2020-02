EDP é um `player` importante para os EUA, diz António Mexia

"A EDP é um `player` importante para os Estados Unidos. Os Estados Unidos são importantes para a EDP, mas a EDP é importante para o desenvolvimento das renováveis nos Estados Unidos", afirmou António Mexia, em conferência de imprensa, em Lisboa, quando questionado sobre as declarações do secretário da Energia dos Estados Unidos, que considerou que "o investimento chinês na EDP pode apresentar problemas".

A EDP já investiu mais de 10 mil milhões de euros nos EUA, realçou António Mexia, acrescentando que "estão criadas as condições" para que este investimento não seja afetado.

É assim "prioritário" manter o papel que os Estados Unidos têm, sendo que dos três mil megawatts contratados em 2019, 50% foi neste mercado.

"Estamos confiantes que estão criadas as condições para que o nosso crescimento nesta plataforma prioritária não seja afetada", reiterou.

Em 13 de dezembro, o secretário da Energia dos Estados Unidos, Dan Brouillette, afirmou, em Lisboa, que "o investimento chinês na EDP pode apresentar problemas" de segurança aos Estados Unidos devido à presença da empresa no país.

"A preocupação que há é que à medida que a EDP continua a crescer nos Estados Unidos, que nós esperamos que continue, a presença do investimento chinês na EDP possa apresentar problemas [...], e isso é o que iremos avaliar", disse o secretário da Energia do Governo do presidente Donald Trump.

Num encontro com jornalistas num hotel de Lisboa, o governante americano afirmou que a abordagem chinesa é a de "roubar propriedade intelectual", algo que "apresenta um risco para a rede de eletricidade dos Estados Unidos ou para a Defesa Nacional" norte-americana.