EDP vence leilão no Brasil para compra da Celg Transmissão por EUR 309 milhões

A EDP - Energias do Brasil venceu o leilão público para a aquisição de 100% do capital da Celg Transmissão S.A. (CELG-T), no valor de 1.977 milhões de reais (309 milhões de euros), anunciou a `holding` no sítio da CMVM.