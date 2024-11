Eleições EUA: Europa deve preparar-se melhor do que fez com o Brexit

Lembrando que os EUA são um dos principais países de destino das exportações portuguesas, Bernardo Ivo Cruz aconselha as empresas, o país e a União Europeia, a prepararem-se para o impacto económico da vitória de Trump, e de uma forma melhor do que fizeram com o Brexit.O professor da Universidade Católica acredita que a aplicação de direitos aduaneiros de 10 por cento aos produtos importados da UE prometida por Trump, vai levar a uma redução das exportações, com impactos em Portugal e na Europa.Bernardo Ivo Cruz acredita que "vai ser fácil para Trump dividir a Europa" porque à mesa do Conselho Europeu, Donald Trump tem vários apoiantes. Nesse sentido, aguarda também com expetativa o trabalho de António Costa na gestão desta conflitualidade.No entendimento de Bernardo Ivo Cruz, num cenário de vitoria de Trump, a relação com a China também vai ser complicada. Mas neste caso, acredita, Portugal - dada a sua relação histórica e comercial com o país - poderá ajudar a União Europeia neste diálogo: "Nós somos reconhecidos como construtores de pontes honestas", garante.Entrevista conduzida por Rosário Lira (Antena1) e Joana Almeida (Jornal de Negócios).