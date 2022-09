Eleições italianas fazem descer o euro e subir os juros de várias dívidas públicas

O resultado das eleições em Itália teve reflexos imediatos nos mercados financeiros. Os juros da dívida pública de Espanha, Grécia, Irlanda, Itália e Portugal subiram. No caso português, os juros nos prazos de 2, 5 e 10 anos atingiram o valor mais elevado desde 2017.