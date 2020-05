Elon Musk desafia autoridades e reabre fábrica da Tesla com apoio de Donald Trump

O anúncio culminou uma série de tweets sobre o assunto publicados nos últimos dias, nos quais Elon Musk acusou as autoridades do Condado de serem "irracionais e fora da realidade", quanto às regras de combate à pandemia de Covid-19 impostas já em meados de março.





"A Tesla começa hoje a laborar, contra as regras impostas pelo Condado de Alameda", escreveu o multimilionário. "Estarei na linha de produção com os outros todos. Se alguém for preso, peço que seja apenas eu", acrescentou.

Tesla is restarting production today against Alameda County rules. I will be on the line with everyone else. If anyone is arrested, I ask that it only be me. — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2020





O Condado prometeu avaliar o problema da Tesla Motors "por etapas", tal como fez com outras empresas que desafiaram as ordens de confinamento. Uma porta-voz referiu que têm estado em contacto com a Tesla quanto aos protocolos de segurança sanitária e que aguardam desenvolvimentos. A legislação californiana prevê multas de até mil dólares por dia ou 90 dias de cadeia para as produções que violarem as ordens sanitárias.

A mesma pessoa desvalorizou a possibilidade de prisão e da aplicação de multas. Até agora, nenhuma desta foi aplicada na cidade de 24 mil habitantes, e todas as divergências foram sanadas "através do diálogo".



Alameda registou até domingo 2.101 casos de Covid-19 e 71 mortes.







A Tesla Motors em Fremont emprega 10 mil pessoas e encerrou a 23 de março. Segunda-feira, dia 11 de maio, o parque de automóveis da empresa estava quase repleto, dando ideia de que a fábrica voltou a laborar ainda antes do anúncio de Musk.





"Estamos satisfeitos por regressar ao trabalho e implementamos planos detalhados para vos manter em segurança no vosso regresso", afirmou a administração num e-mail enviado a todos os empregados, de acordo com a agência Reuters.







Entre as medidas de proteção implementadas, incluem-se limpezas mais frequentes, distanciamento social obrigatório, fornecimento de máscaras, de viseiras e de luvas, instalação de barreiras entre trabalhadores onde necessário e controlos de temperatura em locais determinados.

Deslocalização

Apesar do alegado diálogo com as autoridades locais, a Tesla fez queixa contra o Condado de Alameda, no sábado, por violação das regras federais e da Califórnia quanto às empresas, que determinam que as indústrias consideradas "essenciais" são autorizadas a funcionar.

O grupo alega que se inclui na definição de "essencial" porque instala painéis solares e terminais de carga para carros elétricos.





O empresário não se ficou pelo processo judicial. Anunciou que vai transferir a fábrica para outro Estado e poderá mesmo "não manter qualquer produção em Fremont".







"Francamente,", escreveu Musk no sábado, que já em fevereiro tinha demonstrado estar pouco satisfeito com a sua situação em Fremont, tendo pedido opiniões no Twitter sobre uma eventual mudança para o Texas.

A reabertura da fábrica da Tesla Motors em Fremont, a única da marca situada nos Estados Unidos, já terá aliás acontecido durante o fim de semana, segundo o The Verge, quando foram terminados duas centenas de Model Y e Model 3.

Musk fez o anúncio da reabertura segunda-feira de manhã, para daí a umas horas e recebeu apoios de peso.







"Estou de acordo com Elon Musk. É um dos maiores empregadores e construtores da Califórnia", afirmou no mesmo dia o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, na cadeia norte-americana CNBC.

"A Califórnia deveria concentrar-se no que poderão fazer para resolver os problemas de saúde, para poderem reabrir rapidamente e em segurança, senão vão perceber que ele mudou a sua produção para outro Estado", recomendou o responsável da Administração Trump para a Economia.

Trump sai em defesa de Musk

California should let Tesla & @elonmusk open the plant, NOW. It can be done Fast & Safely! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 12, 2020

que impôs ao mercado os carros elétricos e tem também investido em foguetes para exploração espacial."A Califórnia devia deixar Tesla e @elonlusk abrir a fábrica, JÁ. Pode ser feito Rapidamente e em Segurança!" escreveu Donald Trump na sua página oficial do Twitter., depois de anos de picardias quanto a questões tão variadas como a imigração, as regras de eficiência energética de veículos, financiamentos para comboios de alta velocidade e inúmeras questões ambientais.e divide o Presidente e muitos congressistas e senadores, com Estados e cidades da América do Norte a divergirem sobre as formas seguras de reabrir economias, depois do encerramento forçado pela pandemia, que atirou milhões de pessoas para o desemprego.

O empresário é uma das vozes mais críticas do confinamento, imposto para evitar a propagação do vírus que já matou quase 80 mil pessoas nos Estados Unidos e mais de 280 mil no mundo. O multimilionário é mesmo acusado de ser um dos maiores difusores de desinformação sobre a pandemia, ao transmitir informações alegadamente falsas sobre a doença aos seus mais de 34 milhões de seguidores na rede Twitter.





Musk segue ainda aparentemente um movimento político residual que denuncia as medidas sanitárias públicas como opressão governamental, quando classifica como "fascistas" as ordens de "fiquem em casa" e ao tweetar mensagens como "LIBERTEM A AMERICA JÁ".

California vs Alameda

O que mais irrita Musk é que Fremont fica numa das regiões mais restritivas da Califórnia nesta pandemia.





Questionado sobre o assunto numa conferência de imprensa, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, tentou por água na fervura e lembrou que o Estado deverá começar em breve a aligeirar o confinamento.







Newsom anunciou novas regras que permitiram a reabertura de algumas manufaturas logo no dia seguinte. "Acredito, penso e espero que sejam autorizados a retomar a produção no início da próxima semana", referiu o governador da Califórnia.



Newsom confirmou que as atividades manufatureiras do Estado, com as devidas modificações, já não estão sob restrições e revelou que a decisão californiana para reabrir as fábricas resultou em grande parte de uma conversa com Musk há alguns dias, durante a qual o fundador da Tesla expôs as suas preocupações.



Ao reconhecer que não sabia da reabertura da Tesla Motors em Fremont, o governador disse confiar que "podermos trabalhar a nível dos condados". "Esperamos manter durante muitas, muitas décadas, as relações com a Tesla", acrescentou Newsom.

Só que, caso sejam mais restritivas, as regras locais sobrepõem-se às estatais e muitos dos Condados californianos mais povoados optaram por manter um confinamento rigoroso até finais de maio. A sete de maio último,logo no dia seguinte.

Em todo o país, a maioria dos fabricantes automóveis, planeiam reabrir as suas fábricas já na próxima semana, liderados pelos Três Grandes de Detroit - Ford, General Motors e Fiat Chrysler.





Um motivo que levou Musk a apontar mais um dedo às autoridades do Condado, que acusa de proceder de forma ilegal e de o prejudicarem deliberadamente.

Yes, California approved, but an unelected county official illegally overrode. Also, all other auto companies in US are approved to resume. Only Tesla has been singled out. This is super messed up! — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2020

Corrida à Tesla



As ameaças de Musk levaram muitos californianos a anunciarem a decisão de nunca mais na vida comprarem automóveis Tesla - e há mesmo quem se pergunte a verdadeira razão da pressa de Musk em regressar à produção, uma vez que as vendas de automóveis estão quase paradas.







O Condado de Alameda pode já ir tarde para convencer a Tesla a ficar. Um Condado do Texas não perdeu tempo a convidar Musk a mudar-se para o seu território.

"Li o seu descontentamento com as autoridades californianas", escreveu Richard Cortez, um alto funcionário do Condado texano de Hidalgo, numa carta publicada no twitter sob a hashtag #WelcomeTesla (#BenvindaTesla).

"Quero que saiba que o Condado de Hidalgo está pronto a receber-vos imediatamente, a si e à Tesla Motors", anunciou Cortez.







"Temos um governador motivado, favorável às empresas", referiu, enquanto lembrava a Musk que já possui no Teaxs um local de lançamento de satélites para outra das suas empresas, a Space X, uma instalação de produção de foguetes, local de teste e espaçoporto perto de Boca Chica, na costa do Golfo dos EUA.

"Tudo o que tem a fazer é escolher um local", afirmou Cortez.







É contudo mais fácil ameaçar com a deslocalização e convidar a faze-la, do que empreende-la.

, considerou um analista Dan Ives de Wedbush Securities.

A iniciativa do Condado de Hidalgo é apenas uma na corrida para atrair o empresário e os empregos que cria, por parte de Estados que reabriram as suas economias mais cedo, incentivados pelo Presidente.

Para já, os mercados mantiveram a calma durante a diatribe eletrónica do fim-de-semana e as ações da Tesla Motors mantiveram-se estáveis na Bolsa de Nova Iorque, para além de uma ligeira valorização, de 2,2 por cento, pelas 14h00 GMT., um aumento de 33 por cento na entrega de veículos e um volume de negócios em alta de 32 por cento, de 5,99 mil milhões de dólares.