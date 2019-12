Apple, Google, Microsoft, Dell e Tesla acusadas de exploração infantil no Congo

International Rights Advocates colocou uma ação coletiva contra as cinco empresas.De acordo com a International Rights Advocates,”.O cobalto é um componente importante nas baterias de lítio, que se encontram praticamente em todos os aparelhos eletrónicos recarregáveis.O processo foi aberto anonimamente por um grupo de pessoas descritas como “guardiões de crianças mortas em túneis ou colapsos de paredes” durante a mineração, ou “crianças que foram mutiladas em tais acidentes”., que já tinha sido acusada de exploração de trabalho infantil.A International Rights Advocates diz que, alegadamente, as crianças foram exploradas e feridas em várias operações de mineração ligadas às empresas Glencore, Umicore e Huayou Cobalt.

Empresas reagem



A empresa acrescentou que “a produção de cobalto da Glencore é um subproduto da nossa produção industrial” e que trabalha com organizações locais “para ajudar as crianças a ficar fora da exploração mineira”.Num comunicado enviado à CNN,A empresa acrescentou que “nunca adquirimos operações, pelo menos conscientemente, onde fosse usado qualquer tipo de trabalho involuntário, práticas fraudulentas de recrutamento ou trabalho infantil”.Já a Google, cuja empresa mãe é a Alphabet, declarou à CNN Business:Esta é a primeira vez que a indústria tecnológica enfrenta uma ação legal sobre a fonte do cobalto que utiliza nos seus produtos.