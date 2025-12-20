Economia
Elon Musk torna-se a primeira pessoa com património líquido de 700 mil milhões de dólares
O património líquido do CEO da Tesla disparou para 749 mil milhões de dólares depois de o Supremo Tribunal do Estado de Delaware ter restaurado o seu plano de remuneração.
O pacote de remuneração de Elon Musk na Tesla em 2018, avaliado em 56 mil milhões de dólares (47,8 mil milhões de euros), foi restaurado pelo Supremo Tribunal do Delaware na sexta-feira, dois anos depois de um tribunal inferior ter considerado o acordo "incompreensível".
Com esta decisão, o CEO da Tesla tornou-se a primeira pessoa no mundo com um património líquido avaliado em 700 mil milhões de dólares. No início desta semana, Musk já tinha ultrapassado a marca dos 600 mil milhões de dólares após notícias de que a SpaceX iria abrir capital em 2026.
O tribunal afirmou que uma decisão de 2024 que tinha anulado o pacote de remuneração foi imprópria e injusta para Musk. A solução de anulação total "deixa Musk sem compensação pelo seu tempo e esforços ao longo de um período de seis anos", lê-se no documento de 49 páginas emitido pelo tribunal de Delaware.
O pacote de remuneração de 2018 vale agora cerca de 139 mil milhões de dólares, com base no preço das ações da Tesla no fecho da sessão de sexta-feira.
Este plano previa atribuir a Musk ações da Tesla em função do alcance de vários objetivos ao longo de dez anos. Estimava-se, aquando da sua aprovação, que o seu valor seria de 56 mil milhões de dólares
No entanto, a 31 de janeiro de 2024, a juíza Kathaleen McCormick deu razão a Richard Tornetta, um acionista do construtor automóvel que acusava Elon Musk, a Tesla e alguns membros do conselho de administração da empresa de terem autorizado indevidamente "o maior plano de remuneração alguma vez atribuído a um dirigente" de uma empresa.
A juíza considerou que os acionistas tinham recebido informações "erradas" e "enganosas" sobre o conselho de administração e o comité de remuneração - vários dos seus membros eram próximos do bilionário há 15 e 20 anos - antes da assembleia-geral de 2018, durante a qual o plano de remuneração foi aprovado.
Musk acusou os juízes do Delaware de serem ativistas hostis aos fundadores de empresas tecnológicas e apresentou, na assembleia-geral de junho de 2024, uma resolução para transferir a sede da Tesla do Estado o Delaware para o Texas, onde várias das suas empresas já tinham sede.
Mas, em dezembro de 2024, a justiça do Delaware anulou pela segunda vez o plano e Elon Musk recorreu, no final, para a suprema jurisdição desse Estado.
A empresa, sediada em Austin, está agora constituída no Texas, o que permite à Tesla exigir que qualquer investidor ou grupo de investidores possua 3% das ações da empresa antes de a processar por alegada violação da lei societária. Uma participação desta dimensão valeria cerca de 30 mil milhões de dólares, e Musk é o único com esta quantidade de ações.
c/ agências
Separadamente, em novembro último, os acionistas da Tesla aprovaram o maior pacote de remuneração corporativa da história, que poderá render a Elon Musk até um bilião de dólares em ações na próxima década se o magnata cumprir uma série de metas. Desta vez, a Tesla tomou medidas para reduzir o risco de um acionista poder bloquear este pacote nos tribunais.
