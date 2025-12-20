Elon Musk torna-se a primeira pessoa com património líquido de 700 mil milhões de dólares

No início desta semana, Musk já tinha ultrapassado a marca dos 600 mil milhões de dólares após notícias de que a SpaceX iria abrir capital em 2026.

Desta vez, a Tesla tomou medidas para reduzir o risco de um acionista poder bloquear este pacote nos tribunais. Separadamente, em novembro último, os acionistas da Tesla aprovaram o maior pacote de remuneração corporativa da história , que poderá render a Elon Musk até um bilião de dólares em ações na próxima década se o magnata cumprir uma série de metas.

c/ agências

Com esta decisão, o CEO da Tesla tornou-se a primeira pessoa no mundo com um património líquido avaliado em 700 mil milhões de dólares.A solução de anulação total "deixa Musk sem compensação pelo seu tempo e esforços ao longo de um período de seis anos", lê-se no documento de 49 páginas emitido pelo tribunal de Delaware.O pacote de remuneração de 2018 vale agora cerca de 139 mil milhões de dólares, com base no preço das ações da Tesla no fecho da sessão de sexta-feira.No entanto, a 31 de janeiro de 2024, a juíza Kathaleen McCormick deu razão a Richard Tornetta, um acionista do construtor automóvel que acusava Elon Musk, a Tesla e alguns membros do conselho de administração da empresa de terem autorizado indevidamente "o maior plano de remuneração alguma vez atribuído a um dirigente" de uma empresa.e o comité de remuneração - vários dos seus membros eram próximos do bilionário há 15 e 20 anos - antes da assembleia-geral de 2018, durante a qual o plano de remuneração foi aprovado.Musk acusou os juízes do Delaware de serem ativistas hostis aos fundadores de empresas tecnológicas e apresentou, na assembleia-geral de junho de 2024, uma resolução para transferir a sede da Tesla do Estado o Delaware para o Texas, onde várias das suas empresas já tinham sede.A empresa, sediada em Austin, está agora constituída no Texas, o que permite à Tesla exigir que qualquer investidor ou grupo de investidores possua 3% das ações da empresa antes de a processar por alegada violação da lei societária. Uma participação desta dimensão valeria cerca de 30 mil milhões de dólares, e Musk é o único com esta quantidade de ações.