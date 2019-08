Embarcações de pesca local paradas na Póvoa de Varzim

Naquele ponto específico, estão a ser afetadas sobretudo as embarcações de pesca local, de pequena dimensão, que em alguns casos não têm saído para o mar devido ao limite de abastecimento de 25 litros.



"É complicado estar no mar com uma reserva tão pequena" realça o responsável, sublinhando que o peixe "tem de sair do mar e ser levado rapidamente para a sua venda, se sai do mar e está à espera que o comprador venha ao outro dia, fica muito complicado".



José Festas considera ainda que os compradores devem estar integrados na rede de emergência (REPA). "Achamos que devíamos ser incluídos, têm de alargar o acesso prioritário", frisou.