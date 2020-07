Empresa de Coimbra lançou hoje projeto de reutilização de manuais escolares em Espanha

"A Book in Loop Espanha estará ativa para que os consumidores das famílias espanholas possam ter uma forma de adquirir manuais escolares reutilizados de qualidade, com poupanças até 75%", disse à agência Lusa Ricardo Morgado, cofundador da The Loop Co.

A plataforma, criada em 2016, aquando do nascimento da empresa, expande-se ao território espanhol, tendo como parceiro os Correos, com mais de 2.100 lojas espalhadas pelo país.

Segundo Ricardo Morgado, as poupanças atingem os 75%, porque "os clientes em Espanha, entregando os manuais que já não querem, vão receber 25% do valor do preço de capa e depois podem adquirir os livros na Bookinloop, reutilizados, encapados, por 50% do preço".

Em Espanha, acrescenta, o cabaz de livros é ainda mais caro do que em Portugal, "aproximando-se mais dos 300 euros", pelo que "uma despesa que normalmente se centra entre os 200/300 euros pode descer facilmente para os 40/50 euros, o que é fantástico".

Neste primeiro ano em Espanha, a The Loop Co. ambiciona atingir a meta dos 50 mil manuais, o que se poderá traduzir numa poupança de cerca de 700 mil euros para as famílias espanholas.

"O primeiro ano é sempre uma incógnita e, apesar de estarmos a fazer isto já com anos de experiência em Portugal, é um mercado novo, e, numa situação de pandemia, não sabemos como é que isso pode afetar o negócio, se calhar até pode afetar positivamente, mas é tudo muito incerto", frisa Ricardo Morgado.

A empresa vai criar três postos de trabalho em Espanha, com instalações em Madrid, embora o grosso da operação de reutilização continue a ser realizado em Portugal.

"Todos os livros que são recolhidos em Espanha vêm para Portugal para o nosso centro logístico, no qual serão avaliados. Caso cumpram os critérios, voltam depois para Espanha", explica Ricardo Morgado.

No âmbito desta expansão, a `startup` de Coimbra vai também criar o primeiro centro de logística inversa e economia circular no distrito da Guarda, que deverá entrar em funcionamento no final do ano ou início de 2021.

"O distrito da Guarda tem, de facto, uma posição central na Península Ibérica. Queremos manter as nossas operações o máximo possível em Portugal e a Guarda está muito perto de Espanha e na principal entrada que é a A25, que liga Vilar Formoso para Espanha", salientou.

Em quatro anos de operação, a plataforma desenvolvida para compra e venda de manuais escolares em segunda mão representou uma poupança de mais de três milhões de euros para as famílias portuguesas, com a reutilização de 300 mil livros.

Criada em 2016, na incubadora do Instituto Pedro Nunes, em Coimbra, a empresa The Loop Co. emprega 50 trabalhadores e prevê para este ano um volume de negócios de cerca de três milhões de euros.