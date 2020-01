Empresa finta a crise do têxtil em Barcelos

Uma empresa de Barcelos está a contrariar todas as previsões para o sector têxtil em Portugal. Adquiriu todos os ativos da insolvente Texmin, em 2013, e em apenas seis anos triplicou a faturação, mais do que duplicou o número de colaboradores e investiu 15 milhões de euros em equipamentos e infraestruturas. É uma marca 100% portuguesa, com clientes 100% internacionais.