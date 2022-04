Empresa Renova impede ilegalmente acesso a nascente do rio Almonda

A empresa Renova está a impedir, ilegalmente, o acesso à nascente do rio Almonda há vários anos. A Agência Portuguesa do Ambiente tem conhecimento e nunca atuou. Em 2020, a empresa que fabrica papel captou quase dois milhões de metros cúbicos de água do Almonda por meio cêntimo cada mil litros.