Empresa têxtil de Guimarães com 250 trabalhadores pede insolvência

A têxtil Coelima com 250 trabalhadores avançou com um pedido de insolvência, e justifica a decisão com a quebra de vendas superior a 60% provocada pela pandemia e com a não aprovação das candidaturas às linhas de crédito Covid-19. A empresa pretende apresentar um plano de recuperação aos credores no prazo de 30 dias. Sindicato levanta suspeitas quanto às intenções por trás deste pedido de insolvência.