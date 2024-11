Empresário Mário Ferreira reforça posição na Savannah Resources

De acordo com um comunidade divulgado hoje pela Savannah, Mário Ferreira consolidou a sua posição como terceiro maior acionista da empresa e como o maior a título individual.

A proprietária do projeto Lítio do Barroso, no concelho de Boticas, distrito de Vila Real, prevê iniciar a produção em 2027.

"O apoio crescente do doutor Mário Ferreira e de cada vez mais acionistas portugueses, demonstrado pelo crescimento constante da participação portuguesa na Savannah ao longo deste ano, é para nós uma boa notícia, e reforça o nosso sentido de responsabilidade", afirma o presidente executivo (CEO) da Savannah Resources, Emanuel Proença, citado no comunicado.

O responsável acrescenta: "Sabemos que todos eles estão a depositar a sua confiança em nós para participar no sucesso futuro da empresa, e com ela na construção de uma fileira em que Portugal será decisivo para a construção de uma Europa mais competitiva, tecnológica e sustentável".

A Savannah disse que tem já acima de 25 investidores diferentes com quem tem contacto direto, além de outros investidores de retalho.

Emanuel Proença refere ainda que "a Savannah é cada vez mais portuguesa no terreno também, sendo que a sua contribuição para a economia e também para os esforços Europeus de transição energética é cada vez mais clara".

"Num contexto cada vez mais desafiante e de maior complexidade, sobre a capacidade das nossas economias e as nossas empresas, responderem às necessidades crescentes de autossuficiência energética, com recurso acrescido a fontes de energia renováveis e potenciadoras de reduções de emissões de gases de estufa, entendemos que assume também especial criticidade, a forma como não só produzimos, mas também como armazenamos a energia", afirma Mário Ferreira, também citado no comunicado.

O presidente do grupo Mystic Invest/ Douro Azul e proprietário da Pluris Investments, que é a maior acionista da Media Capital, disse querer contribuir "para uma economia cada vez mais sustentável, em todas as suas frentes", pelo que, e depois de "um criterioso processo de avaliação, entende ser a Savannah Resources, o parceiro com o qual pretende corporizar um "compromisso com o ambiente e a sociedade."

A Savannah Resources é uma empresa de desenvolvimento de recursos minerais e única proprietária do projeto de lítio do Barroso, no Norte de Portugal, referindo que se trata do maior recurso de espodumena de lítio identificado até à data na Europa, tendo aqui concentrado os seus esforços nos últimos sete anos.

A exploração mineira é, no entanto, contestada por autarcas e populares que se juntaram na associação Unidos em Defesa de Covas do Barroso (UDCB).