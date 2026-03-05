Empresas petrolíferas elogiam desconto extraordinário no ISP

O secretário-geral da EPCOL, António Comprido, avisa, no entanto, que mesmo com a descida do ISP os preços ao consumidor vão ficar mais altos, provavelmente já na próxima semana.

“Até ontem, passados três dias, e ainda falta ver o que acontece hoje e amanhã, o aumento do gasóleo tinha sido na casa dos 20 cêntimos, as exportações. A gasolina um pouco menos, na casa dos seis cêntimos (…) Mesmo assim, com o desconto do ISP, um aumento significativo previsível no preço, principalmente no gasóleo”.Este não será um fenómeno passageiro, alerta António Comprido, pois o preço dos combustíveis deve manter-se alto durante bastante tempo.