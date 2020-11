Endividamento da economia em máximo histórico

, lê-se numa nota publicada no Banco de Portugal. Em relação a agosto de 2020, o endividamento do setor não financeiro aumentou 1,5 mil milhões de euros. "Este aumento deveu-se ao acréscimo de 0,9 mil milhões de euros do endividamento do setor público e de 0,6 mil milhões de euros do endividamento do setor privado", diz o Banco de Portugal."O incremento do endividamento do setor público refletiu-se, sobretudo, no crescimento do endividamento face às próprias administrações públicas (0,9 mil milhões de euros) e face ao setor financeiro (0,9 mil milhões de euros). Estes aumentos foram parcialmente compensados pela redução do endividamento face ao exterior (1,0 mil milhões de euros)", diz a instituição.Ainda de acordo com o Banco de Portugal, o