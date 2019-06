Endividamento da economia portuguesa atinge novo recorde

A subida fica a dever-se a um agravamento de 2.800 milhões da dívida do Estado.



Já entre as empresas e famílias houve uma ligeira redução do endividamento.



O endividamento representa cerca de 356 por cento do PIB português, abaixo dos máximos de mais de 400 por cento atingidos durante a crise.



Ou seja, como a economia cresceu o peso da dívida baixou, apesar de ter aumentado em valor.