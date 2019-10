Endividamento da economia portuguesa voltou a subir

Em agosto, depois de dois meses de queda, o endividamento da economia portuguesa aumentou 400 milhões de euros em comparação com julho.

A dívida total do Estado, empresas e famílias atingiu os 724 mil milhões de euros, mostram os dados do Banco de Portugal.



A subida fica a dever-se a um agravamento da dívida do Estado, sobretudo no aumento do endividamento face ao exterior.



Já entre as empresas e as famílias o valor estabilizou.



O endividamento representa cerca de 350% da riqueza produzida pelo país.