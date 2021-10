Endividamento do Estado, empresas e famílias cai para 763,9 mil ME em agosto

Segundo o BdP, o endividamento do setor público (administrações públicas e empresas públicas) manteve-se em 346.500 milhões de euros, enquanto o endividamento do setor privado (empresas privadas e particulares) diminuiu 300 milhões de euros, para 417.400 milhões de euros.

Apesar de se ter mantido estável, o endividamento do setor público registou "uma recomposição dos setores financiadores, com destaque para o endividamento obtido junto do exterior, que diminuiu 1.700 milhões de euros, e o endividamento junto do setor financeiro, que aumentou 1.400 milhões de euros".

Já no setor privado, o endividamento das empresas privadas diminuiu 700 milhões de euros e o endividamento dos particulares aumentou 400 milhões de euros, sendo que, "em ambos os casos, a variação do endividamento foi sobretudo face ao setor financeiro", nota o banco central.

Em agosto, o endividamento total das empresas privadas cresceu 1,0% face a agosto de 2020 (tinha crescido, igualmente, 1,0% no mês anterior), enquanto o endividamento total dos particulares aumentou 2,9% face ao homólogo (tinha aumentado 3,0% em julho de 2021).

O BdP atualiza a 22 de novembro as estatísticas relativas ao endividamento do setor financeiro.