Energia. Rússia corta fornecimento à Polónia e Bulgária e prepara alternativas ao mercado europeu

A Gazprom comunicou à PGNiG que vai interromper o abastecimento de gás a partir da manhã desta quarta-feira. O anúncio partiu da petrolífera polaca. No entanto, já hoje verificou-se uma, a partir da Bielorrússia.A ministra do Ambiente da Polónia não confirmou a informação, mas garantiu que ase que nem a segurança energética do país nem o abastecimento dos consumidores estão em causa.O ministro da Segurança Energética polaco veio acrescentar que oseráe deu conta de que o contrato com a Rússia iria terminar em dezembro.O contrato da Polónia com a Gazprom é de 10,2 mil milhões de metros cúbicos por ano e representa cerca de 50 por cento do consumo nacional.A notícia levou à subida do preço do gás natural em 17 por cento nos mercados internacionais.

Mais tarde, foi a vez da Bulgária anunciar ter sido contactada pela Gazprom.

"Hoje, a Bulgargas EAD recebeu uma notificação de que as entregas da Gazprom Export serão suspensas a partir de 27 de abril de 2022", disse o Ministério búlgaro da Economia em comunicado. Este país balcânico é fortemente dependente do gás. O governo búlgaro citou a sua recusa em cumprir os novos requisitos do fornecedor.





A Dinamarca poderá ser um dos próximos países a ter retaliação idêntica. "Não estamos em diálogo com a Gazprom Export desde que exigiram em 1º de abril que pagássemos em rublos", referiu a empresa dinamarquesa em comunicado, acrescentando que a Gazprom pediu uma resposta antes do final de maio.





A Rússia ameaçou cortar o fornecimento a países que se recusem a pagar o gás em rublos, mas a Orsted tem repetido que "não tem intenção" de o fazer.