Entidade do sistema intermodal de Coimbra deve ser constituída até final do ano

A AGIT, que agrega Câmara de Coimbra, Comunidade Intermunicipal (CIM) e Metro Mondego, terá de ser constituída "até ao final do ano, para definir toda a bilhética", disse a vereadora responsável pela mobilidade e transportes, Ana Bastos, que falava aos jornalistas na apresentação do protótipo dos abrigos que serão instalados em todas as estações do `metrobus`, na Lousã.

A criação da entidade, que já conta com despacho do Governo para ser formalizada, está agora em andamento, com as três entidades envolvidas a trabalharem os estatutos, contratos interadministrativos de delegação de competências e contrato-sociedade da própria entidade, referiu a vereadora da Câmara de Coimbra.

No caso de Coimbra, os serviços técnicos de mobilidade urbana em conjunto com os serviços jurídicos estão a avaliar esses mesmos documentos, que deverão ir em breve a votação à reunião da Câmara Municipal e, posteriormente, à Assembleia Municipal.

Ana Bastos explicou que "é tudo muito urgente", recordou que o levantamento dos carris entre Coimbra-A e Coimbra-B deverá acontecer entre o final deste ano e início de 2024 e que seria fundamental ter, nessa altura, "a bilhética em funcionamento".

Quanto à perspetiva de bilhete único, que será definido pela AGIT, este terá de estar disponível no final do primeiro semestre de 2024, antes do arranque do funcionamento do Sistema de Mobilidade do Mondego (cujo início se estima para julho desse ano).

"Os prazos apertam muito e daí toda a urgência", vincou.

A AGIT deverá criar um bilhete único que permitirá a qualquer utilizador usar o mesmo passe para circular no Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM), nos transportes coletivos de Coimbra ou nos Comboios de Portugal (em determinados serviços).

Questionada sobre a possibilidade de criação de serviços urbanos na região de Coimbra, Ana Bastos reafirmou a vontade de intensificar a rede de transportes urbanos ferroviários.

No âmbito da discussão de expansão do SMM, Ana Bastos considerou que se deveria intensificar "os transportes urbanos em via ferroviária", nomeadamente na ligação à Mealhada e à Figueira da Foz.

No caso de Cantanhede, por a ligação ferroviária entre este concelho e a Mealhada ter sido transformada numa pista ciclável, a vereadora explicou que uma das opções poderá passar por uma dupla função desse canal, com a passagem de `metrobus`.

"Tudo está a ser discutido em conjunto com o Governo e com a Comunidade Intermunicipal", acrescentou.