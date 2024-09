Entidade reguladora denuncia disparidade de preços da água praticados pelos municípios

Um valor que, segundo esta responsável, resulta daque, em muitos casos, estão a subsidiar a tarifa. Em média, segundo Vera Eiró, o consumidor deveria pagar dois euros por metro cúbico.Segundo adiantou, há 100 municípios com uma cobertura de gastos abaixo dos 85 por cento. Ou seja, a, não cumprindo a lei, nem as recomendações da ERSAR e criando disparidades a nível nacional.Vera Eiró diz que é preciso garantir a sustentabilidade dos serviços para lá do ciclo político e que. Todos os municípios têm de cumprir o Regulamento de Qualidade de Serviço, mas não o fazem.Neste sentido considera que o que deve existir é aa todo o território.Ainda assim, a presidente da ERSAR assegura que a proposta legislativa que esteve em consulta públicadas tarifas, como têm vindo a dizer os municípios.

Vera Eiró adianta que essa situação de fixação do preço só vai acontecer no sistema em alta, ou seja, para o Grupo Águas de Portugal, regime que esteve em vigor até 2020 e que não se aplica às autarquias. Esclarece que o regulamento tarifário previsto vai apenas dar parâmetros e regras às autarquias para a definição das tarifas e queAinda assim, Vera Eiró reconhece que o poder da ERSAR sai robustecido, porque, em caso de incumprimento das regras estabelecidas para a definição do preço, nomeadamente a sustentabilidade do serviço, haverá aApesar da contestação, garante quee que a relação continua a ser de ajuda mútua.Nesta entrevista, Verá Eiró aborda ainda a questão dos impactos das chuvas nas áreas florestais recentemente ardidas, referindo que as recomendações da ERSAR estão a ser seguidas no terreno, serão monitorizadas e acredita que, tal como aconteceu no passado,