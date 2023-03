Eólicas no mar. Pescadores exigem ser ouvidos

Termina hoje o período de consulta pública para a criação de cinco áreas de exploração de energias renováveis no mar. Numa audiência pública para recolha de sugestões, que decorreu em Viana do Castelo, representantes do setor da pesca acusaram o governo de não terem sido ouvidos neste processo.