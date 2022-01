David Neelman diz que ficou com o nome a reputação afetados e acusa o primeiro-ministro de ter faltado à verdade no debate com Rui Rio.





António Costa explicou que o Estado comprou a companhia "'para prevenir que o privado que lá estava e que não merecia confiança, não daria cabo da transportadora no dia em que fosse à falência'.David Neelman já exigiu um pedido de desculpa ao primeiro-ministro, mas Costa responde com ironia e diz que “era o que faltava”.