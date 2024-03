ERSE propõe aumento de 6,9% no preço do gás natural para as famílias em mercado regulado

Em comunicado, a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) explica que este acréscimo no mercado regulado é essencialmente justificado pelo aumento das tarifas de acesso às redes no ano gás 2024-2025, "devido à diminuição da procura de gás no mercado nacional, o que resulta num aumento unitário dos custos das infraestruturas".

A proposta de tarifas e preços de gás natural, que é agora submetida ao Conselho Tarifário (CT), é para o período de 01 de outubro de 2024 a 30 de setembro de 2025.

O CT deve emitir parecer sobre a proposta até 30 de abril, cabendo à ERSE, até 01 de junho, tomar a decisão final.

Estão sujeitos a estas variações os cerca de 444 mil consumidores que permaneciam, no final de janeiro de 2024, no comercializador de último recurso.

Com esta proposta, os preços de venda a clientes finais do mercado regulado observarão, em cinco anos, uma variação média anual de mais 3,3% no preço final.