Escalada de preços. Portugal vai aumentar stock de cereais

Foto: Umit Bektas - Reuters

O governo vai aumentar o stock de cereais em Portugal. Está já em negociações com o Brasil para aumentar a compra destes produtos e evitar escassez de matéria prima no mercado. As empresas exportadoras queixaram se à ministra da Agricultura dos custos da energia e dos combustíveis.