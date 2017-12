Estado é um "vampiro de impostos"

03 Dez, 2017, 11:10 / atualizado em 03 Dez, 2017, 11:11 | Economia

Em entrevista à Antena1 e ao Jornal de Negócios, Nuno Ribeiro da Silva considera que a energia tem sido "a vaca leiteira" dos sucessivos governos, em particular do actual. Lembra que a tributação que incide sobre o setor aumenta "em mais de 50% a fatura da electricidade que recebemos em casa" e conclui que isso acontece porque o Estado se colocou numa posição de "vampiro de impostos" sobre um bem que é essencial.



O presidente da Endesa Portugal não tem dúvidas de que situações de incerteza como as que se viveram com a contribuição das renováveis levam as empresas estrangeiras a ponderar os seus investimentos em Portugal. Refere mesmo um caso concreto.Nuno Ribeiro da Silva considera que as medidas que o Governo tem vindo a introduzir vão por em causa o cumprimento das metas em energias renovaveis acordadas com Bruxelas e dá o exemplo das centrais solares onde segundo afirma, ao contrario do que o Governo tem vindo a anunciar, estão paradas. Não há investimento nenhum a ser feito.