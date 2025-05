Estados Unidos e China suspendem tarifas e vão negociar durante 90 dias

Esta é uma redução significativa na guerra comercial que eclodiu no mês passado.



O Secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, afirmou que os Estados Unidos e a República Popular da China vão reduzir "os direitos aduaneiros punitivos recíprocos em 115 pontos percentuais", afirmou numa conferência de imprensa em Genebra.

Entretanto, Jamieson Greer afirmou que as duas partes vão negociar durante um período de 90 dias.

No domingo, os negociadores norte-americanos e os chineses falaram a uma só voz no final de dois dias de conversações à porta fechada, em Genebra, sobre a questão dos direitos aduaneiros, com ambas as partes a comunicarem progressos significativos nas suas negociações.

c/Lusa