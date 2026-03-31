Estimativa da inflação. Taxa de variação homóloga terá aumentado para 2,7%





O indicador de inflação subjacente - índice total expurgado de produtos alimentares não transformados e energéticos - terá registado uma variação de dois por cento, taxa superior em 0,1 p.p. à do mês precedente, revela a estimativa rápida do INE que teve como base a informação já apurada.



Já a variação do índice relativo aos produtos energéticos aumentou para 5,8 por cento (-2,2 por cento em fevereiro) e o índice referente aos produtos alimentares não transformados registou uma variação de 6,4 por cento (6,7 no mês anterior). Comparativamente com o mês anterior, a variação do IPC terá sido de dois por cento (0,1 em fevereiro e 1,4 por cento em março de 2025).





O INE estima uma variação média nos últimos 12 meses de 2,3 por cento (valor idêntico no mês anterior).



Segundo o Instituto Nacional de Estatística, “o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português terá registado uma variação homóloga de 2,7 por cento (2,1 no mês precedente)”.



Os dados definitivos referentes ao IPC do mês de março serão publicados no próximo dia 13 de abril.



