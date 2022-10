Estimativa do Eurostat. Inflação na Zona Euro fixa novo máximo e chega aos 10,7%

Dados provisórios do Eurostat revelam um novo máximo da série estatística, que já tinha sido quebrado no mês de setembro, com 9,9 por cento de taxa de inflação anual. Esse valor foi agora ultrapassado com 10,7 por cento em outubro.



Em Portugal, a inflação este mês ficou ligeiramente abaixo da média europeia, com 10,2 por cento. No conjunto da Zona Euro, a principal componente a puxar por esta subida da inflação em outubro foi, à semelhança dos últimos meses, a energia (41,9 por cento, contra 40,7 por cento em setembro), seguida pela alimentação, álcool e tabaco (13,1 por cento, contra 11,8 por cento em setembro), bens industriais não energéticos (6,0 por cento, contra 5,5 por cento em setembro) e serviços (4,4 por cento, contra 4,3 em setembro).







A taxa de inflação na Zona Euro tem vindo a acelerar desde junho de 2021 e a atingir valores recorde desde novembro de 2021.

PIB acelera 2,1% na Zona Euro

A economia da zona euro cresceu 2,1 por cento no terceiro trimestre face ao mesmo período de 2021, enquanto a da União Europeia (UE) acelerou 2,4 por cento, com o Produto Interno Bruto (PIB) de Portugal a crescer mais em termos homólogos.







De acordo com uma estimativa hoje publicada pelo gabinete estatístico da UE, o Eurostat, o PIB ajustado sazonalmente subiu, em comparação com o período homólogo do ano passado, 2,1 por cento na Zona Euro e 2,4 na UE no terceiro trimestre de 2022. Este crescimento homólogo fica, porém, abaixo do registado no trimestre anterior, quando ambas as zonas cresceram 4,3 por cento.







Já na variação em cadeia, no terceiro trimestre de 2022, o PIB ajustado sazonalmente cresceu 0,2 por cento tanto na Zona Euro como na UE, em comparação com o trimestre anterior, quando a economia tinha acelerado 0,8 por cento na área da moeda única e 0,7 no conjunto da União.

Entre os 11 Estados-membros para os quais existem dados disponíveis para o terceiro trimestre deste ano, Portugal registou a maior subida em termos homólogos, ao crescer 4,9 por cento.

As taxas de crescimento homólogas foram positivas para todos os países para os quais existem dados disponíveis exceto para a Letónia (-0,4 por cento).







Já na variação em cadeia, neste terceiro trimestre face ao anterior, a Suécia (+0,7 por cento) teve o maior aumento, seguida da Itália (+0,5 por cento), Portugal e Lituânia (ambos +0,4 por cento).







Já as maiores descidas verificaram-se na Letónia (-1,7 por cento) e na Áustria e na Bélgica (ambos -0,1 por cento).







O Eurostat ressalva que estas estimativas preliminares do PIB se baseiam em fontes de dados incompletas e sujeitas a novas revisões.