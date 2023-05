Estimativa do INE. Inflação em Portugal recua para 4% em maio

"Os dados definitivos referentes ao IPC do mês de maio de 2023 serão publicados no próximo dia 14 de junho", refere o INE.

O Instituto Nacional de Estatística escreve, no destaque agora publicado , que o indicador de inflação subjacente - índice total expurgado de produtos alimentares não transformados e energéticos - "terá registado uma variação de 5,5 por cento", contra 6,6 em abril.

Segundo o INE,



"A variação do índice relativo aos produtos energéticos diminuiu para -15,5 por cento (-12,7 por ceno no mês precedente) e o índice referente aos produtos alimentares não transformados terá desacelerado para 8,9 por cento (14,1 por cento em abril)", lê-se no documento.



Face ao mês anterior, a variação do índice "terá sido -0,7 por cento (0,6 por cento em abril e um por cento em maio de 2022)".



"Estima-se uma variação média nos últimos 12 meses de 8,2 por cento", contra 8,6 em abril.



"O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português terá registado uma variação homóloga de 5,4 por cento (6,9 por cento no mês precedente)".